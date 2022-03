Il Demidoff Hotel dipinto di nero. A Milano scoppia la bufera fra accuse e minacce di morte sui social

A Milano si è scatenata una vera e propria insurrezione contro il Demidoff Hotel di via Plinio. La scelta da parte della titolare di dipingere nel 2021 il suo albergo in stile liberty di nero ha avuto conseguenze ben poco immaginabili fra accuse, proteste e immancabile intervento degli hater sui social.

Regina Elisabetta, primo ricevimento ufficiale dopo il Covid

Il Demidoff Hotel dipinto di nero. A Milano scoppia la bufera

Nel 2021 Nicole Chiappini, erede della famiglia che gestisce il Demidoff Hotel di Milano dal 1986, ha deciso di dipingere di nero la sua struttura alberghiera. Nessun problema visto che il regolamento non lo vieta, ma ancora prima della fine dei lavori sono cominciate le prima polemiche: «Le proteste – ha spiegato Nicole in un’intervista al “Correrie della sera” - sono partite da subito, per iniziativa dei nostri vicini e l’onda d’odio verso una scelta che ci sembrava del tutto legittima, visto che non esiste un regolamento che vieti di scegliere il colore della facciata a condizione che lo stabile non sia sottoposto a vincolo della sovrintendenza, è subito cresciuta sui social, dove gli attacchi si sono moltiplicati nel giro di poche settimane. E purtroppo era solo l’inizio».

Dopo una anno la situazione non è migliorata («Io stessa ho ricevuto minacce di morte, anche con telefonate nel cuore della notte. A questo si è aggiunto l’accanimento contro di noi dei commercianti della zona») ed è dovuto intervenire il suo legale Pietro Porciani che ha querelato diversi coordinatori di pagine Facebook e di altri social per arginare l'onda d’odio che tra l’altro ha ridotto i punteggi dalle struttura sulle principali piattaforme di prenotazione.

La reazione dei turisti

Il colore dell’albergo ha anche provocato l’accusa di fascismo, ma i turisti sembrano comunque gradire la scelta cromatica tanto contestata: «Per molti turisti il colore è diventato un’attrazione, tanto che si stanno moltiplicando commenti positivi sui social network e foto su Instagram».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA