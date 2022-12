Tesla, nuovo camion elettrico Semi: «Autonomia di oltre 800 chilometri»

di Redazione web

Si chiama "Semi" ed è il nuovo mezzo elettrico a zero emissioni presentato da Tesla, l'azienda di Elon Musk. Il modello, che è il primo camion elettrico sul mercato, verrà inaugurato dalla multinazional Pepsico. Tesla sostiene che Semi abbia «un'autonomia di oltre 800 chilometri».

Il nuovo mezzo di trasporto

Il camion Semi è in grado di percorrere lunghe distanze senza doversi fermare a una stazione di ricarica ed è proprio per questo che potrebbe davvero essere utile alle aziende di trasporto merci. La prima che ne farà uso, scelta direttamente da Elon Musk, è la multinazionale di bevande, Pepsico. Il mezzo partirà per compiere il suo primo viaggio, dallo stabilimento di Sparks, in Nevada negli USA.

Il camion è stato presentato per la prima volta nel 2017 e il lancio era previsto nel 2019 ma si sono poi verificati dei ritardi, per questo motivo Semi è venuto allo scoperto solo ora.

Il design

Semi presenta un design minimalistico, tipico dei prodotti Tesla: la cabina è elegante, di colore bianco va in contrasto con il nero degli specchietti e del paraurti. Insomma, un design fine e sottile ma allo stesso tempo aggressivo.

