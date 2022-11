Tesla richiama quasi 70mila auto: «Problemi di calo energia». Cosa sta succedendo

Problemi per Tesla, la casa automobilistica che produce auto elettriche di proprietà del nuovo patron di Twitter, Elon Musk. L'azienda sta infatti richiamando 67.698 veicoli in Cina per problemi di software, che coinvolgono i veicoli Model S e Model X importati, ha dichiarato venerdì l'ente di controllo cinese.

Twitter, Musk riattiva l'account di Trump ma l'ex presidente Usa lo snobba: «Truth funziona meglio»

Tesla richiama 70mila auto

Il richiamo riguarda parti dei veicoli prodotti tra il 25 settembre 2013 e il 21 novembre 2020, secondo una dichiarazione depositata presso l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Di conseguenza, il veicolo interrompe gradualmente l'erogazione di energia e, in casi estremi, può provocare collisioni. L'azienda ha promesso di effettuare aggiornamenti software gratuiti sui veicoli richiamati per risolvere il problema.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA