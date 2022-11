Elon Musk, Twitter blocca l'acquisto delle spunte blu: da "Gesù" a "Super Mario", gli account fake verificati inguaiano il social

Elon Musk ci ripensa. Anzi, forse sarebbe meglio dire che è tornato «sulla retta vita». L'account parodia di Gesù Cristo che sfoggia la spunta blu di Twitter è stato troppo persino per l'uomo di Tesla. Pensava di fare una rivoluzione, ma il magnate si è reso conto di aver sbagliato approccio. Il suo modello di business non funziona. Se non altro, perché il sistema della verifica dei profili così non ha più senso.

Twitter, dipendente incinta di 6 mesi licenziata da Elon Musk: «Discriminata perché donna, farò causa»

Twitter, Elon Musk ci ripensa: dopo il licenziamento di massa (via mail) richiama decine di dipendenti

Twitter, stop alle spunte blu a pagamento

Ai dipendenti di Twitter, quelli che non sono stati licenziati nel mega taglio voluto da Musk, è arrivata una mail che annuncia la chiusura del programma sulle spunte blu a pagamento. Come scrive il Washington Post, sarebbe uno stop temporaneo, che servirà a capire come far combaciare l'abbonamento a Twitter senza dare credito agli account fake. Da "Gesù Cristo" a "Super Mario", sono tantissimi quelli che hanno pagato gli 8 dollari mensili per ricevere la spunta blu di verifica. Musk non ha commentato il cambio di rotta, ma ha parlato - ancora una volta tramite social - del problema degli account parodia.

La soluzione, secondo il Ceo di Tesla, è includere «la parola "parodia" nel nome e non solo nella bio». Un'altra grana, che si unisce a quella più urgente del crollo del mercato tech, che sta mettendo in difficoltà anche il colosso Meta, proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Novembre 2022, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA