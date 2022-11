Rip Twitter, Elon Musk chiude gli uffici: social al capolinea? Utenti nel panico e in fuga su Mastodon e Tumblr Cosa succede

Twitter è arrivato ai suoi ultimi giorni di vita? L'improvvisa chiusura, con effetto immediato, degli uffici dell'azienda fino a lunedì prossimo mette in dubbio il futuro del social. Elon Musk scherza sulla morte di Twitter tramite il suo profilo, ma la minaccia dello spegnimento definitivo adesso sembra un'eventualità possibile. Tanto che in tendenza spopolano gli hashtag #RipTwitter e #Twitterdown. Ed è già cominciata la fuga verso i social di emergenza "Tumblr" e "Mastodon".

Twitter, cosa succede

A mettere in dubbio il futuro di Twitter è soprattutto la crisi di Musk con i dipendenti, che si stanno dimettendo in massa dopo le nuove regole imposte dal neo proprietario. «Lavorare più duramente o dimettersi», è l'alternativa presentata dal magnate e da mettere nero su bianco. Per molti una palla al balzo da prendere per scappare dalla nave che affonda. La crisi del tech che ha colpito anche altri colossi come Meta e Amazon, ha messo in crisi Musk, che aveva deciso di lasciar perdere l'investimento, salvo poi ripensarci sotto consiglio dei suoi avvocati, che avevano già firmato gli accordi di cessione.

La fuga dei dipendenti

Con il personale ridotto all'osso e i Mondiali in arrivo (che vuol dire milioni di tweet in più), il rischio che la macchina si inceppi è alto. Inoltre, dentro l'azienda il clima sembra davvero essere compromesso. Il licenziamento in tronco di manager e dipendenti - circa 3.000, alcuni dei quali richiamati - non ha favorito lo spirito di collaborazione. E adesso sono pochi quelli intenzionati a firmare l'accordo proposto da Musk pur di tenersi stretti il posto. Allora cosa succederà? Al di là dei tweet del Ceo di Tesla, l'azienda non ha risposto ufficialmente sul tema. Il discorso resta aperto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 12:06

