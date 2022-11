Alyssa Milano cambia la sua Tesla con una Volkswagen e Elon Musk la prende così... poi spunta la foto delle pistole sul comodino

Elon Musk negli ultimi tempi sta facendo molto parlare di sé. Il Ceo di Tesla e di uno dei social più usati al mondo, Twitter, nelle scorse ore ha nuovamente acceso le polemiche. Una riguarda l'attrice Alyssa Milano e la seconda una foto postata sui propri canali social che ha suscitato l'immediato sdegno degli utenti cinguettanti.

Ultimamente Elon Musk e i Vip non vanno molto d'accordo: dall'esclusione di alcuni di loro da Twitter, fino ai commenti provocatori del Ceo del social. L'ultimo episodio è di poche ore fa. L'attrice Alyssa Milano (Grey's Anatomy o Castle), ha twittato di aver venduto la propria Tesla ed aver acquistato una Volkswagen con cui si trova benissimo.

Il duo di cabarettisti "Hodgetwins" ha risposto: «La Volkswagen è stata letteralmente fondata dai Nazisti e da Hitler», al che Musk ha risposto con l'emoticon che ride fino alle lacrime e il simbolo del numero 100.

I gave back my Tesla.



I bought the VW ev.



I love it.



I’m not sure how advertisers can buy space on Twitter. Publicly traded company’s products being pushed in alignment with hate and white supremacy doesn’t seem to be a winning business model.