Terremoto Turchia e Siria, 16enne estratto vivo dopo 119 ore. I soccorritori: «Ci chiamava da sotto le macerie»

Un ragazzo di 16 anni è stato estratto vivo dopo essere stato sepolto sotto le macerie per 116 ore nella città turca di Kahramanmaras devastata dal terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud della Turchia e la Siria nella notte del 6 febbraio. Le televisioni hanno mostrato le immagini di Kamil Can che veniva portato via in barella apparentemente in buone condizioni. I soccorritori sono stati in grado di localizzarlo dopo aver sentito la sua voce che proveniva dalle macerie.

Il ragazzo è apparso sorridente e in buone condizioni

La salvezza del ragazzo è stato un grande momento di gioia dopo tanta morte e distruzione. La notizia è stata riferita dalla Cnn. Il ragazzo, Kamil Can, è apparso sorridente e in buone condizioni. I soccorritori hanno dichiarato di aver setacciato il sito dopo aver sentito la sua voce provenire da sotto le macerie. Il sedicenne è stato portato via in barella. I familiari lo attendevano per abbracciarlo. Secondo la rete statale turca Trt, anche tre fratelli sono stati estratti vivi dopo il crollo di un edificio di 5 piani 120 ore dopo il terremoto.

Il numero delle vttime supera quota 23mila

Intanto, ancora Cnn, citando fonti ufficiali, riporta il nuovo bilancio delle vittime: 23.831 tra Turchia e Siria. In particolare, in Turchia sono morte 20.318 persone e 80.052 risultano ferite, mentre in Siria i morti sono 3.513, fra cui 2.166 nelle aree controllati dai ribelli nel nord-ovest del Paese, secondo l'organizzazione di volontariato Syria Civil Defense, nota anche come White Helmets. I media siriani riferiscono anche 1.347 morti nella parte controllata dal governo.

