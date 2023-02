Terremoto Turchia, due uomini trovati vivi sotto le macerie dopo 11 giorni. «Abbiamo sentito una voce lontana»

di Redazione web

Miracolo dalla macerie del terremoto che ha devastato il sud della Turchia e la Siria. Due uomini di 26 e 34 anni sono stati estratti vivi dopo 261 ore, undici giorni, sotto le macerie di un ospedale privato nella città turca di Hatay. Lo riportano i media turchi.

I soccorritori: «Abbimo sentito un suono, forse una voce»

I soccorritori stavano lavorando intorno all'edificio crollato quando hanno sentito un suono, forse una voce, e hanno scavato in quella direzione. Mehmet Ali Sakiroglu, uno dei due uomini tratti in salvo aveva portato il figlio in ospedale il giorno prima del terremoto, riferisce Anadolu.

Il bilancio supera i 41mila morti

Intanto, il tragico bilancio delle vittime nel terremoto che ha scosso Turchia e Siria non si ferm e supera i 41.000 morti. Lo affermano fonti ufficiali. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 38.044 persone sono morte in Turchia e 3.688 in Siria a causa della scossa del 6 febbraio, portando il totale a 41.732 persone.

