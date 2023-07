Terremoto in Alaska oggi, scossa di magnitudo 7.4: diramato l'allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi davanti alle coste dell'Alaska: lo riporta sul suo sito web l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Il sisma - localizzato 106 km a sud di Sand Point, ad una profondità di 9,3 km - ha fatto scattare un allarme tsunami.

BREAKING: U.S. National Tsunami Warning Center issues following event picture for 7.4 magnitude Alaska earthquake pic.twitter.com/Bgfm5ROwgh