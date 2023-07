Terremoto oggi Ascoli Piceno alle 8, scossa 3.0 avvertita in gran parte delle Marche

di Redazione web

Terremoto Ascoli Piceno. L'epicentro è stato rivelato a Rotella ad una profondità di 17 km. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Ascoli Piceno. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 8.01, sono Rotella, Castignano e Montedinove. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma per fortuna al momento non sono stati segnlati danni a cose o persone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 08:56

