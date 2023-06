Terremoto Frosinone di 3.2, epicentro a Posta Fibreno. Il sindaco: «C'è molta preoccupazione, scossa sentita in maniera chiara»

di Redazione web

Terremoto oggi in provincia di Frosinone di magnitudo 3.2, epicentro a Posta Fibreno. Il sindaco: «C'è molta preoccupazione, scossa sentita in maniera chiara». La scossa di terremoto è stata avvertita in maniera nitida alle 12.27.

Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia l'intensità della scossa è di 3.2 gradi della scala Richter. L'epicentro è nel territorio del comune di Posta Fibreno, in direzione Campoli Appennino nella Valle di Comino.

Al momento non si lamentano danni o feriti, ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate diverse chiamate ma solo per segnalare l'episodio.

Il sindaco: «C'è molta preoccupazione»

«Abbiamo avvertito in maniera molto chiara la scossa - dice il sindaco Adamo Pantano - in paese c'è molta preoccupazione, considerati i precedenti, per ora non abbiamo segnalazioni di danni».

Nella stessa zona, nel 1984, c'era stato un violento sisma dell'ottavo grado della Scala Mercalli con magnitudo 5.9 Richter: la scossa principale si verificò nel tardo pomeriggio di lunedì 7 maggio intorno alle ore 17.50 provocando danni in 70 dei 91 Comuni ciociari.

La faglia che passa tra Posta Fibreno e Campoli Appennino è da tempo sotto osservazione degli esperti dell'Ingv; il territorio della zona Est della provincia di Frosinone è ad alto rischio sismico al punto che nell'università di Cassino esiste una cellula dell'Ingv.

