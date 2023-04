Terremoto in Umbria, nuova scossa di 3.3 nella zona di Umbertide: «Sentita anche a Perugia». Oggi e domani scuole chiuse

di Redazione web

Ancora una scossa di terremoto in Umbria di 3.3 nella zona di Umbertide: «Sentita anche a Perugia». Il nuovo terremoto è stato registrato stamani poco prima delle 9 nella zona di Umbertide, a circa 5 chilometri dalla città, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2790, 12.3770.

Secondo una prima rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica ha avuto magnitudo 3.3 a una profondità di nove chilometri.

Terremoto, il giudice taglia i risarcimenti: «Le vittime dovevano scappare da casa». L'ira delle famiglie

Terremoto, cosa fare in caso di scossa: i 7 consigli della Protezione Civile

La scossa di terremoto sentita anche a Perugia

La scossa è stata avvertita anche in diverse zone di Perugia.

Al momento non si registrano danni.

Tutte le scuole sono state fatte evacuare stamani a Umbertide dopo la nuova scossa di terremoto con magnitudo 3.3 registrata poco prima delle 9. I bambini più piccoli sono stati riportati a casa dai genitori, subito accorsi presso i vari istituti. Un'ordinanza del sindaco stabilisce intanto la chiusura per domani, martedì 18, di tutte le scuole del territorio. A Umbertide - si apprende in Comune - c'è stata anche in questa occasione tanta paura tra i cittadini, ma non si segnalano al momento ulteriori danni, dopo quelli prodotti dell'evento tellurico del 9 marzo scorso, quando si era registrata anche una scossa di magnitudo 4.6 sulla scala Richter.

I vigili del fuoco sono tuttavia al lavoro per i sopralluoghi. Al momento gli unici timori riguardano la stabilità del campanile della piazza di Pierantonio, frazione di Umbertide, che era stato gravemente danneggiato il 9 marzo. La scossa di oggi è stata avvertita anche in diverse zone di Perugia. In alcune scuole i bambini sono stati fatti uscire per precauzione. Al momento non si registrano danni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA