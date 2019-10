Tecnico di laboratorio si inietta per errore il virus del vaiolo: ecco cosa è successo

Martedì 29 Ottobre 2019, 18:23

diventa necrotico. Una donna che lavora in un laboratorio in America si è iniettata per errore il vaccino nel dito e da quel momento il suo indice ha iniziato, letteralmente a sfaldarsi. La donna, di 26 anni, avrebbe dovuto somministrare, ma si è punta.Inizialmente ha lavato il dito, poi è stata portata in ospedale ma dopo 10 giorni sul dito si è formata una verruca pruriginosa e le è venuta la febbre, proprio gli stessi sintomi del vaiolo. Il dito è diventato nero e per i restanti 60 giorni ha avuto macchie rosse nella zona. Una convalescenza tanto lunga da costringerla ad assentarsi per 3 mesi dal lavoro, tanto le è servito per tornare in forma, come riporta la stampa locale Il virus della vaccinazione è meno grave del vaiolo, noto come virus della variola, ma viene utilizzato per produrre il vaccino. Il caso è stato trattato con antibiotici e la paziente è stata tenuta sotto controllo, riuscendo a guarire ma il virs del vaiolo, oggi debellato, è stato uno tra quelli che ha registrato il maggior numero di decessi negli anni passati