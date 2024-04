Tatuaggi, Ray è ricoperto da testa a piedi (parti intime comprese): «Ricevo 30 messaggi al giorno, vogliono vederli»

di Redazione web

C'è un 67enne così appassionato di tatuaggi da aver lasciato solamente una guancia senza inchiostro. Non è certo il primo al mondo, ma i media ne stanno parlando perchè ha rivelato la spesa affrontata dal tatuatore per ben 34 sedute. Ha voluto decorare anche le parti intime.

Tatuaggi, il costo folle per riempire totalmente il corpo

Ray Houghton è un bodibuilder di 67 anni ossessionato dall'arte dei tattoo. Per ricoprirsi di inchiostro ha speso 10 mila sterline (ovvero più di 11.600 euro) ed è stato dal tatuatore più di 300 ore divise in 34 sessioni. Gli è rimasta soltanto una guancia non tatuata. Oggi l'uomo si mostra fiero dei suoi tatuaggi e dice di ricevere almeno 30 messaggi al giorno su Facebook di persone che chiedono una foto dei suoi genitali decorati. Ray, originario di Manchester, racconta che i tatuaggi sul pene sono stati l'esperienza più dolorosa della sua vita.

Si sarà pentito dei suoi tatuaggi?

Ray non ha rimpianti a riguardo, poiché voleva fortemente trasformare il suo corpo in un'opera d'arte: «Ora sono coperto al 95% circa. Adoro tutti i miei tatuaggi, è la decisione migliore che abbia mai preso». Crede anche che i tattoo lo facciano sembrare più giovane: secondo il bodybuilder molti passanti gli attribuiscono meno di 50 anni di età. Le decorazioni, infatti, nascondono rughe e vene varicose. «Mi sento una celebrità e adoro le persone che mi fissano», ha concluso Ray. Attualmente vive ad Alicante, in Spagna, ed è diventato una specie di celebrità locale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 19:03

