Mamma più tatuata al mondo bandita anche dalla chiesa: «Cacciata da un luogo che dovrebbe accogliere tutti»

Melissa Sloan è una mamma originaria del Galles divenuta famosa in tutto il mondo a causa dei suoi innumerevoli tatuaggi. La 42enne è ricoperta d'inchiostro nero e colorato da capo a piedi e, più volte in svariate occasioni, ha raccontato di essere stata presa di mira dalle persone che giudicavano il suo aspetto eccentrico e di avere anche perso il lavoro a causa di quest'ultimo. Ora, in una recente intervista rilasciata al Daily Star, Melissa ha spiegato di essere stata esclusa dalla chiesa che ha sempre frequentato con i suoi figli. Il motivo? Ancora una volta sarebbe colpa dei suoi tattoo ma non solo, anche dei suoi comportamenti un po' troppo "rumorosi".

L'intervista di Melissa Sloan

Melissa Sloan ha rilasciato una recente intervista al Daily Star in cui ha raccontato di essere stata cacciata dalla chiesa perché cantava le canzoni della messa con un volume della voce un po' troppo alto: «Tutti mi voltavano le spalle ridendo. Il prete mi ha detto "Devi andartene".

Le parole di Melissa

Melissa Sloan ha, quindi, aggiunto: «Dopo quello che è successo, non ho più fiducia nella chiesa: si aiuta così il prossimo? Cacciandolo? Non credo. Cacciandomi, si sono comportati da persone malvagie e nessuno ha fatto niente. Io ho molta fede in Gesù e so che Lui mi ama in quanto sua figlia. Non mi interessa più nulla di ciò che pensa la gente, ormai ci sono abituata ai giudizi e alle opinioni non richieste».

