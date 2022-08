Taiwan, Nancy Pelosi atterrata a Taipei. Cina attacca: «Usa traditori. Pace a rischio»

Taiwan. L'aereo di Nancy Pelosi è atterrato a Taipei (al seguente link l'atterraggio in diretta). Previsto l'arrivo tra meno di un'ora. Ma la Cina non rimane indifferente. I jet Su-35 fighter dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) «stanno attraversando lo Stretto di Taiwan». Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d'America ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni: l'ultimo fu il repubblicano Newt Gingrich, l'allora speaker della Camera, nel 1997.

First video of Nancy Pelosi in #Taiwan after landing. pic.twitter.com/G7xBr35OOn — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

LE PAROLE DI NANCY PELOSI - La visita «della nostra delegazione a Taiwan onora l'incrollabile impegno dell'America nel sostenere la vivace democrazia taiwanese. Le nostre discussioni con la leadership di Taiwan riaffermano il nostro sostegno al nostro partner e promuovono i nostri interessi condivisi, incluso il progresso di una regione indo-pacifica libera e aperta». Lo scrive su Twitter la speaker Nancy Pelosi, appena atterrata a Taipei. «La nostra visita è una delle numerose delegazioni del Congresso a Taiwan e non contraddice in alcun modo la politica di lunga data degli Stati Uniti», ha aggiunto, ma non ci devono essere cambiamenti dello «status quo».

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

LA RISPOSTA DELLA CINA - La visita della presidente della Camera americana Nancy Pelosi «a Taiwan, in Cina, è un'escalation della collusione tra Taiwan e Stati Uniti, che è di natura pessima e che ha conseguenze molto gravi». Si tratta, ha scritto in una nota l'Ufficio per gli affari di Taiwan del Comitato centrale del Pcc, «di una grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Cina, una grave violazione del principio della Unica Cina». La riunificazione «della madrepatria e il grande ringiovanimento della nazione sono entrati in un processo storico irreversibile. La madrepatria deve essere unificata e lo sarà».

IL GIALLO SULLA TRAIETTORIA DEL VOLO - L'aereo statunitense C-40C, che dovrebbe essere il volo di Pelosi verso Taiwan (anche se non ci sono state conferme ufficiali), non si è diretto direttamente verso l'isola dal Mar Cinese, ma ha girato intorno e si è avvicinato a Taiwan dal Mar delle Filippine. Secondo gli osservatori, è probabile che cerchi di evitare una possibile intercettazione da parte dell'esercito cinese.

The US C-40C aircraft, which is said to be Pelosi's flight to Taiwan with no official confirmation, didn’t head straight to Taiwan from S.China Sea, but circled around&is approaching Taiwan from Philippine Sea. Observers said it likely attempts to avoid possible PLA interception pic.twitter.com/OUnzfzKOfu — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

Sale la tensione: sorvoli, stamani, di diversi caccia cinesi nei pressi della linea mediana di demarcazione nello Stretto di Taiwan. Lo ha riferito un funzionario di Taiwan, come riporta il Financial Times, evidenziando come la Cina stia intensificando l'attività militare intorno all'isola - nel mezzo delle notizie secondo cui in giornata a Taipei potrebbe arrivare la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi - e come le unità militari del Comando del teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione siano in stato di massima allerta secondo valutazioni di ufficiali militari di due Paesi vicini.

La Cina ha anche annunciato un'altra serie di giochi di guerra nel Mar cinese meridionale che andranno avanti fino a sabato notte. Dal Fujian, la provincia cinese più vicina a Taiwan, da cambiamenti e cancellazioni dei voli interni arrivano indizi sul fatto che lo spazio aereo potrebbe essere “riservato” a movimenti militari.

IL VIAGGIO - L'aereo Usa che ha portato in Malaysia la presidente della Camera americana Nancy Pelosi ha lasciato la capitale Kuala Lumpur, in base ai media locali e al sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24. A causa delle stettissime misure di misurezza, i media non hanno potuto verificare visivamente la presenza a bordo di Pelosi e della sua delegazione. Tuttavia, secondo le molteplici anticipazioni circolate, la speaker potrebbe arrivare in serata a Taipei dopo un volo di oltre 4 ore. E, secondo un funzionario di Taiwan, la tensione è massima nel Comando del teatro meridionale, quello responsabile dell'area da cui potrebbe passare la Pelosi in viaggio dalla Malaysia verso Taipei. Mentre negli ultimi dieci giorni si sono intensificati i pattugliamenti della Marina cinese nelle acque al largo della costa orientale di Taiwan.

PELOSI A MENO DI UN'ORA DA TAIWAN - L'aereo Usa finora usato dalla presidente della Camera americana Nancy Pelosi e dalla delegazione del Congresso nella missione in Asia è a meno di un'ora da Taiwan: il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24, che ha ammesso di aver avuto difficoltà nella gestione dell'enorme numero di collegamenti registrati, ha indicato per la prima volta la destinazione finale di 'Tsà, Taipei Songshan Airport, lo scalo della capitale usato per fini civili e militari. Allo stato, il Boeing C-40C (Spar19) della Us Air Force sta per lasciare le ultime isole delle Filippine.

09-0540 #SPAR19 is over Indonesia, heading toward east and tracked by 300k users.



05-0730 #SPAR20 is on ground at SZB airport (Kuala Lumpur).https://t.co/bgOQx4RZYu pic.twitter.com/zWyVUkHJtF — Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022

CINA ACCUSA GLI STATI UNITI - La Cina va all'attacco degli Usa, accusati di «tradimento» sulla questione di Taiwan e di essere «il più grande distruttore della pace odierna» nell'imminenza della visita di Nancy Pelosi a Taipei. Il ministro degli Esteri Wang Yi, in una nota, ha detto che il principio della Unica Cina «è il consenso universale, la base politica per gli scambi della Cina con altri Paesi, il nucleo di interessi fondamentali e una linea rossa e di fondo insormontabili». Alcuni politici «si preoccupano solo dei propri interessi, giocano apertamente con il fuoco su Taiwan e diventano nemici di 1,4 miliardi di cinesi che non finiranno mai bene».

MISURE FORTI - La Cina dunque, mette in guardia gli Usa: che se la presidente della Camera americana Nancy Pelosi seguirà la «strada sbagliata», Pechino dovrà allora adottare «misure forti e risolute» per salvaguardare la propria sovranità. La portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, ha aspramente criticato l'ipotesi di viaggio di Pelosi a Taiwan, che potrebbe avvenire già in serata, aggiungendo che Cina e Usa «hanno mantenuto i contatti a livelli diversi» nella speranza che «i funzionari americani capiscano l'importanza e la sensibilità del problema e quanto possa essere pericoloso».

Taiwan ha rafforzato le misure di sicurezza a causa della minaccia di una bomba in vista della prevista visita della presidente della Camera americana Nancy Pelosi. Lo scalo interessato, secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale dell'isola Cna, è quello dell'aeroporto internazionale di Taoyuan, mentre la speaker è attesa in serata a quello di Songshan, usato per fini civili e militari. L'Ufficio di polizia aeroportuale ha riferito di aver assegnato una squadra speciale per garantire la sicurezza sulla scia della minaccia secondo cui tre ordigni esplosivi sarebbero stati collocati nell'aeroporto di Taoyuan.

LO SCENARIO - Non è «emergenza», ma i militari di Taiwan hanno «aumentato» il livello di «prontezza operativa» da questa mattina «in risposta a esercitazioni militari» cinesi. Lo scrive l'agenzia Cna, che cita una fonte ben informata che parla sulla «minaccia militare» rappresentata dai movimenti cinesi. La stessa fonte precisa che resta un livello «normale» di «prontezza operativa», in base al sistema a due livelli dell'isola (che la Cina considera una «provincia ribelle»), e che quindi non c'è stato un innalzamento a «emergenza». Ieri il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese ha diffuso un video dedicato a manovre delle Forze armate con la didascalia «pronti a combattere».

Taiwan «accoglie calorosamente» ogni ospite straniero. Parola del premier dell'isola, Su Tseng-chang. Su, citato dalla Bbc, si è espresso così mentre si susseguono le notizie secondo cui nelle prossime ore potrebbe arrivare a Taipei la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, nel mezzo di un crescendo di tensioni con la Cina che considera l'isola una «provincia ribelle».

PRODOTTI ALIMENTARI - Stop temporaneo della Cina alle importazioni di prodotti di diverse aziende alimentari di Taiwan. Lo fa sapere il Consiglio dell'Agricoltura (Coa) di Taiwan, secondo quanto riporta l'agenzia Cna che scrive di una mossa letta come «rappresaglia» nel mezzo delle notizie secondo cui la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, potrebbe arrivare in giornata a Taiwan. In una nota il Coa precisa di aver appreso ieri della sospensione e di essere al lavoro per valutare per quante aziende ci siano ripercussioni. Per ora viene confermato che nella lista nera ci sono produttori di foglie di tea, frutta secca, miele, verdure e prodotti provenienti da circa 700 pescherecci. Secondo il Coa, la motivazione ufficiale sarebbe collegata al rispetto da parte delle aziende di norme sulle importazioni introdotte nell'aprile dello scorso anno dalle autorità cinesi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 17:35

