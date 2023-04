Genitori svezzano il bambino con cubetti di ghiaccio: «Ora si usa così». La scoperta choc dopo mesi

di Redazione web

La mancanza di sonno fa brutti scherzi ai neogenitori. Lo sa bene una coppia alle prime armi che non è riuscita a nascondere il suo imbarazzo nel confessare che per mesi hanno dato da mangiare al loro neonato cubetti di ghiaccio. La coppia è incappata in un madornale errore, ma ha voluto condividere l'esperienza con altre persone.

Cubetti di ghiaccio in svezzamento

I genitori, che hanno deciso di restare anonimi, hanno raccontato il loro svezzamento anomalo in un post pubblicato sulla piattaforma social Reddit. Uno di loro ha spiegato di essersi affidato a un depliant informativo sullo svezzamento per capire quali alimenti dare al bambino e in che quantità. «Per i neonati di sei mesi consigliava 'verdure e frutta, consistenza morbida, da due a tre cubetti di ghiaccio due volte al giorno'. Non avevo mai sentito parlare dei cubetti di ghiaccio, ma era un'azienda rispettabile, quindi ci siamo adeguati e abbiamo iniziato a dare a nostro figlio frutta e verdura con un contorno di cubetti di ghiaccio. A sette mesi diceva 'frutta, verdura, latticini, uova, cereali e legumi, tre o quattro cubetti di ghiaccio tre volte al giorno'. Ho pensato, wow, non sta quasi mangiando i tre cubetti di ghiaccio che gli stiamo dando al momento, li spinge solo un po' intorno al suo seggiolone e li lecca, ma comunque, abbiamo aumentato la porzione di cubetti di ghiaccio. Poi mia suocera si è avvicinata e ha detto 'perché gli dai dei cubetti di ghiaccio? Non si congela il cervello?' Ma abbiamo detto, 'no, no, è una cosa che si fa adesso, devi dare loro dei cubetti di ghiaccio'. È stato solo più tardi quella notte, quando ci ho pensato davvero, che ho capito che il "cubetto di ghiaccio" indicava la dimensione della porzione. Per tutto questo tempo nel nostro torpore da privazione del sonno abbiamo servito ogni giorno cubetti di ghiaccio al nostro bambino».

I commenti

Dopo aver condiviso la storia online, altri utenti di Reddit hanno trovato l'incidente esilarante e si sono precipitati a commentare il post. Uno ha detto: «Sto assolutamente rotolando da, 'sta a malapena mangiando i tre cubetti di ghiaccio che gli diamo'». Mentre un secondo ha detto: «Sono scoppiato a ridere all'immagine del bambino che leccava e spingeva i cubetti di ghiaccio attorno al suo seggiolone con confuso disgusto». E un terzo ha aggiunto: «Come genitore posso tranquillamente dire che questo sarà solo uno dei tanti errori che farai. Almeno questo è innocuo e divertente».

