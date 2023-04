Mamma in choc settico dopo il parto cesareo, Krystina torna a casa dopo 4 mesi senza mani e piedi: «I miei figli l'unica motivazione»

di Redazione web

Sembrava un parto cesareo perfettamente riuscito quello con cui una mamma 29enne aveva messo al mondo la sua seconda figlia, lo scorso 24 ottobre. La piccola stava bene, e anche la donna. Tanto che dopo due giorni sono arrivate le dimissioni dall'ospedale. Ma il calvario di Krystina Pacheco è cominciato una volta tornata a casa: qui ha cominciato a sentirsi come in uno stato influenzale. Erano i primi sintomi di uno choc settico che le è costato l'amputazione di mani e piedi. Ma dopo quattro lunghi mesi in ospedale la giovane mamma è riuscita a tornare a casa dai suoi bambini: la piccola Amelia e il suo fratellino di due anni.

Lo choc settico

Krystina Pacheco, 29 anni, di Pleasanton, Texas, ha rischiato di perdere la vita dopo il parto avvenuto il 24 ottobre 2022. Una volta dimessa dall'ospedale ha cominciato a sentirsi febbricitante e le è stato somministrato ibuprofene da un'infermiera. I sintomi, però, non accennavano a diminuire e così la donna è andata in pronto soccorso. Da qui il trasferimento in eliambulanza in un ospedale di San Antonio, dove i medici hanno scoperto che il suo corpo era in choc settico. «Ricordo solo che non riuscivo più a respirare e non riuscivo più a vedere e ho iniziato lentamente a svenire», ha detto Pacheco a ABC News. «Mio marito, potevo solo sentirlo dire: 'Per favore, torna da noi, per favore, i tuoi bambini hanno bisogno di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno che tu sia qui e mi aiuti con i nostri bambini', e questa è l'ultima cosa che ricordo».

Le prime parole

Lo choc settico è la fase più pericolosa della sepsi, che si verifica quando il corpo ha una risposta estrema all'infezione. Secondo il National Institutes of Health, "senza un trattamento rapido, può portare a danni ai tessuti, insufficienza d'organo e persino alla morte". Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, la sepsi è la seconda causa di morte correlata alla gravidanza negli Stati Uniti. Nel caso di Krystina, la condizione ha cominciato a colpire cuore, polmoni e reni. La donna è stata ricoverata per due settimane in terapia intensiva, contemporaneamente in dialisi e attaccata a un Ecmo. A metà novembre la situazione è migliorata e i medici hanno potuto staccarle il tubo del respiratore. Le sue prime parole sono state: «Cosa mi è successo? Sono quasi morta?».

Il lungo recupero

Anche se il peggio era stato scongiurato, la cosa più difficile da affrontare per la giovane mamma è stata la notizia dell'amputazione di entrambi i piedi e le mani in seguito ai danni riportati per durante la terapia intensiva. Oltre a sottoporsi a un intervento chirurgico iniziale per amputare entrambe le braccia sotto i gomiti, seguito da un secondo intervento chirurgico giorni dopo per amputare entrambe le gambe sotto le ginocchia, Krystina Pacheco ha affermato di essersi sottoposta a quasi una dozzina di innesti cutanei nelle settimane successive perché la pelle attorno alle sue amputazioni era fortemente danneggiata. «Ogni giorno mi svegliavo e pensavo ai miei bambini e ogni volta che andavo incontro a un intervento chirurgico, il mio pensiero era, devo tornare a casa per stare con i miei bambini. Erano la mia motivazione numero uno».

Il ritorno a casa

Alla fine di gennaio, tre mesi dopo essere stata ricoverata, Krystina Pacheco è stata dimessa dall'ospedale e trasferita al TIRR Memorial Hermann, un centro di riabilitazione a Houston, dove è rimasta per diverse settimane. L'11 febbraio, più di 100 giorni dopo essere stata ricoverata in ospedale e lontana dai figli, è potuta tornare a casa.

