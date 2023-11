«Mi sono svegliata con un uomo incappucciato alla finestra»: il racconto choc di una mamma vittima di stalking

di Alessia Di Fiore

Quando le telecamere di sicurezza del suo vicino di casa hanno ripreso un uomo incappucciato davati alla finestra, Mazy, 31 anni, di Seaham, ha immediatamente postato il video su Facebook, trasformandosi in un caso mediatico degno di un film horror.

Grazie al video, lo stalker è stato identificato, si trattava di Gavin Robinson, 28 anni, che da tempo aveva dato il via a una campagna di stalking nei confronti di Mazy, lo sconosciuto la seguiva a lavoro, quando usciva, e si appostava davanti casa sua mandandole messaggi minatori. L'uomo è stato incarcerato per due anni e mezzo, nulla in confronto al tempo che impiegherà Mazy a superare questo trauma. La donna racconta: «Un giorno la vita era normale, il giorno dopo avevo uno stalker ossessivo. Ancora oggi non so perché sono stata preso di mira. Ma sono grata che io e la mia famiglia siamo vivi».

Il terrificante racconto

Mazy, vive con i suoi tre figli e il suo compagno, Bryan Edwards, 30 anni, che per il suo lavoro come perforatore terrestre sulle piattaforme petrolifere è solito assentarsi da casa per numerose settimane.

Da qual momento Mazy non ha avuto tregua, la paura che Gavin potesse fare del male alla sua famiglia la perseguitava, anche dopo l'arresto di Gavin l'ansia e la paura non smettevano di cessare. «Ora sono traumatizzata per tutta la vita e talvolta lo sento ancora vegliare sulla nostra casa». «Guardando indietro, mi sento sciocca per non averlo segnalato prima. Avrei dovuto ascoltare il mio istinto. Spero che le famiglie là fuori sappiano che se qualcosa non va bene, agite di conseguenza», ha affermato.

