Sharon Stone perseguitata da uno stalker: «Sono il papà del figlio illegittimo dell'attrice». E la segue fin sotto casa

Sharon Stone e la sua famiglia vivono nel terrore a causa di uno stalker ossessionato dall'attrice di Basic Instinct, che negli ultimi due anni ha cercato di entrare in contatto con lei in ogni modo. Si chiama Sandor Boros, è un ex veterano delle forze speciali dell'esercito ungherese, che sostiene di aver avuto un figlio segreto di nome Jason con quella che lui definisce il «suo angelo».