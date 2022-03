Subiva violenze dall'ex compagno, è scappata con i due figli: ora Tania fa l'operatore di ambulanza

Paura, fuga, rinascita. Sono i tre elementi che caratterizzano la vita di Tania Makwana, 31enne, operatrice di un'ambulanza a Londra, sfuggita alla violenza del suo compagno da cui è fuggita diventando un senzatetto. A 17 anni, Tania è andata via di casa, per seguire il suo ex compagno da cui ha avuto un figlio. Dopo la fine di questa relazione, l'operatrice si è legata ad un altro uomo da cui ha avuto un altro figlio. Ma il suo ex compagno si è rivelato violento e, dopo averle versato addosso della candeggina, Tania ha deciso di scappare e rifugiarsi in un centro di accoglienza per donne.

Come riporta My London, insieme ai suoi due figli, di cui il più piccolo aveva solo quattro mesi, Tania è rimasta nel centro assistenza per 20 mesi. «La violenza domestica può capitare a chiunque, non importa se sei un agente di polizia, un avvocato o un membro dell'equipaggio di un'ambulanza, come me adesso - sostiene Tania -. Una cosa che ho imparato è che non c'è tanto aiuto per i sopravvissuti alla violenza domestica come ti aspetteresti. Siamo stati spostati alcune volte prima di essere sistemati in un alloggio lontano da chiunque conoscessimo, dove mi sono sentito depresso e isolato».

Dopo essere tornata a Londra per iniziare una nuova vita con i suoi due figli, Tania stava scorrendo la home di Instagram quando ha visto la pubblicità "Inizia con il servizio di ambulanza" del Prince's Trust . «Sembrava un segno, perché ho sempre voluto lavorare per il servizio di ambulanza. Ho pensato a me stessa, non voglio stare qui seduta a non fare nulla della mia vita, devo iniziare a cogliere le opportunità. Così mi sono salvato».

Dopo aver completato il programma, a Tania è stato detto che era stata selezionata per il London Ambulance Service e le è stato offerto il posto di Assistant Ambulance Practitioner nel gennaio 2021. Spera di diventare un giorno un paramedico.

«Prima faticavo ad alzarmi dal letto, e ora ho un lavoro impegnativo in cui lavoro con persone diverse ogni giorno. Le persone che aiutiamo ci ammirano e mi fa sentire che non lo sono solo qualcuno che è stato maltrattato, io sono qualcuno che è rispettato per quello che faccio. Posso entrare in contatto con le persone che aiutiamo che stanno attraversando le stesse cose che ho passato io una volta, come la violenza domestica, i senzatetto e la cattiva salute mentale. Avere una carriera è semplicemente fantastico. Ora ho 31 anni e questa è l'unica volta che ho mai stato felice - la mia vita è appena iniziata».

Per il suo impegno, Tania ha ricevuto anche un premio dal The Prince's Trust. Daniel Elkeles, amministratore delegato di London Ambulance Service, che si è unito a Tania alla cerimonia di premiazione, ha dichiarato: "Tania è un'ambasciatrice incredibile per London Ambulance Service e si merita molto questo premio. Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che ha ottenuto e le porgiamo le nostre congratulazioni a lei e a tutti i vincitori del premio The Prince's Trust. «Vorrei ringraziare Tania per aver parlato così coraggiosamente delle sue esperienze. È una persona stimolante e noi del London Ambulance Service abbiamo il massimo rispetto per lei».

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 21:14

