Ucraina, l'Onu: «Oltre 3,8 milioni di rifugiati ucraini all'estero»

Sono saliti a oltre 3,8 milioni i rifugiati che hanno lasciato l'Ucraina per andare all'estero. Lo riferisce l'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, precisando che sono 3.821.049. La maggior parte sono ospitati dalla Polonia, precisamente 2.267.103. Gli altri rifugiati si trovano in: Romania, 586.942; Moldavia, 381.395; Ungheria, 349.107; Slovacchia, 272.012; Russia, 271.254; e Bielorussia, 6.341.

Ucraina, Kiev: «Mosca ha evacuato 40mila persone in Russia»

Sono oltre 1.100 i civili morti e quasi 1.800 i feriti dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo riferisce sempre l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nell'aggiornamento delle vittime del conflitto pubblicato oggi. Secondo i dati riportati dall'agenzia Onu, al 26 marzo ci sono stati 1.119 morti e 1.790 feriti tra i civili ucraini. Le vittime sono al momento state identificate in 224 uomini, 168 donne, 32 ragazzi e 15 ragazze, oltre a 52 bambini e 628 adulti in attesa di identificazione. I feriti sono stati identificati in 201 uomini, 150 donne, 32 ragazze e 24 ragazzi, oltre a 70 bambini e 1.313 adulti in attesa di identificazione. L'Onu sottolinea che le cifre reali «sono notevolmente superiori, soprattutto nel territorio controllato dal governo e soprattutto negli ultimi giorni», per la mancanza di informazioni da alcuni luoghi dove si sono verificate intense ostilità e molti dettagli delle vittime «sono ancora in attesa di verifica». Le Nazioni Unite inoltre «prendono atto» del rapporto della Procura generale ucraina, secondo il quale alle 8 (ora locale) del 26 marzo. erano stati uccisi 139 bambini e 205 erano rimasti feriti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA