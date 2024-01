«Ho 23 anni e un business da 800mila euro messo su mentre studiavo e lavoravo. Faccio ciò che mi piace: esprimo la mia creatività»

di Redazione Web

Giovanissima, ma non per questo meno capace o motivata. E i suoi successi lo dimostrano: Zahra Alhashimy è una ragazza di 23 anni proveniente da Perth, in Australia, e fondatrice di un business che vende gioielli e accessori chiamato Eyes on You Co.

La creazione del business è avvenuta dal giorno alla notte o, per essere più precisi, dalla notte al giorno: erano quasi le 2 quando la ragazza ha dichiarato a sua mamma l'intenzione di mettere in moto la propria attività commerciale e appena un'ora dopo era già al lavoro sul sito web.

Per iniziare ha investito i suoi risparmi, circa 2mila dollari, e dopo tre mesi vendeva già centinaia di pezzi grazie ai video virali pubblicati su TikTok, riuscendo a vendere 1,3 milioni di dollari australiani (circa 800mila euro) di prodotti in appena tre anni.

La storia di Zahra

Zahra si occupa di creare i design per i gioielli e gli accessori che vende e, secondo quanto riportato dal DailyMail, dal 2020 a oggi il suo business le ha fruttato 1,3 milioni di dollari di vendite: «Sono così grata del mio lavoro, perché mi permette di esprimere costantemente la mia creatività.

Grazie, in particolare, a un video diventato sorprendentemente virale su TikTok, la giovane si è ritrovata da un giorno all'altro con oltre 70mila dollari di ordini: «Mi ha dovuto aiutare la mia famiglia a fare i pacchetti e siamo stati alzati fino alle 4 di notte per preparare tutto. Un momento davvero surreale». Da quel momento in poi, il business ha continuato a crescere, tanto da permetterle di gestire degli stand temporanei in giro per la città, per poi muoversi in tutto il paese.

«Sono sempre stata innamorata dei gioielli - dice Zahra - e lo sono ancora. Adoro alzarmi la mattina e scegliere gli accessori giusti per il mio outfit. Però mi sono resa conto che mi mancava avere dei gioielli che significassero qualcosa e dicessero ciò che io volevo. Sentivo il bisogno di mettere su oro e argento qualcosa che mi ricordasse ciò che amo senza dover pagare migliaia di dollari».

Da qui, l'idea per il suo business: «Sono corsa da mia mamma, erano le 2 di notte, e le ho detto che avevo un'idea, ovvero creare un business online che vendesse gioielli con un significato profondo, di alta qualità e impermeabili. Alle 3 di notte avevo già iniziato a fare il sito e cercare produttori».

A quel tempo, Zahra stava studiando marketing all'università e aveva un lavoro da David Jones, quello che le ha permesso di mettere da parte i soldi per avviare l'attività. Eyes on You Co nasce nel settembre del 2020 e appena tre mesi dopo la 23enne può permettersi di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente al suo sogno: «Le cose possono andare bene proprio quando meno te lo aspetti», rivela Zahra. «Basti pensare che il primo video che è diventato virale è stato a causa di commenti cattivi!».

