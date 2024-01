Beatrice lascia il posto in banca e diventa chef al ristorante del papà scomparso: «Mamma non voleva, ho seguito il cuore»

La vita non è mai una linea retta e molto spesso non somiglia a quello che si immagina quando ci si pensa grandi e realizzati. Beatrice Gauna, per esempio, a 19 anni voleva studiare lingue per diventare interprete, si è laureata invece in Economia prima e Finance poi e, dopo aver ottenuto un lavoro a tempo indeterminato in banca a Milano, a 34 anni si ritrova a gestire il ristorante "Vino dei Frati" a Rovescala, nell'Oltrepò Pavese, di cui è chef e proprietaria.

Il cambio vita è arrivato a 27 anni (nel 2016), dopo lo choc più grande, la perdita del papà Massimo, che quel ristorante lo aveva aperto nove anni prima, seguendo la sua passione. «Mamma non era d'accordo con la mia scelta, preferiva sapermi in un posto fisso con certezze», racconta Beatrice. «Adesso, da neo mamma di Noah (il figlio nato nel 2021, ndr), non posso darle torto, ma ho capito che avrei dovuto continuare quello che mio padre non aveva terminato come voleva», ha detto. «E forse in futuro cambierò ancora».