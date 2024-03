Alessandro Borghese: «Le recensioni? Fondamentali per un ristoratore. Ma quelle del leone da tastiera gastronomico anche no»

«Padel e spadellate” nel nuovo Alessandro Borghese Kitchen Sound Break Time. All’inaugurazione del suo bistrot all’interno del Padel Palace di Milano, il celebre chef di “4 Ristoranti” parla del suo rapporto con il padel, di recensioni social e del menu pensato per un dopo partita all’insegna della coccola gastronomica american style. Tra suoi piatti iconici come il Borghy Burger, costine di maiale e Mac&Cheese, nel menu anche alcune proposte firmate dall’amico Joe Bastianich. Da gustare, dalle 12 alle 22, in orario continuato, per un dopo partita goloso ma anche aperto a chi non gioca a padel.

Sabato 23 Marzo 2024

