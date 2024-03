Lavoro, Ellis De Bona molla il posto da commercialista e diventa coach spirituale. La svolta in Austalia: sciamano e cambio di rotta

di Redazione web

Emigrante non in cerca di lavoro, ma per trovare equilibrio. Anzi: Ellis De Bona, di Longarone (Belluno), un lavoro ce l'aveva già, frutto di una laurea in Economia e di una carriera fra l'Italia e l'Australia. Un lavoro che ha lasciato "a causa dell'insoddisfazione e del dolore di traumi legati al passato" e per cercare la propria felicità. E proprio in Australia Ellis ha iniziato un percorso spirituale che l'ha aiutata a guarire traumi e blocchi emotivi che fino a quel momento l'avevano limitata. Alla fine, Ellis ha raggiunto la vita che sognava, realizzando prima un podcast ed ora anche la piattaforma online Anima ribelle academy dove condivide tutta la sua esperienza con altre donne che desiderano raggiungere i propri sogni.



Cambio vita



"Non stavo bene con me stessa spiega ed è così che a un certo punto ho mollato tutto e ho deciso di cambiare la mia vita. Grazie prima all'ausilio di una psicologa e poi di diversi coach australiani e insegnanti spirituali, fra cui uno sciamano, ho intrapreso un percorso introspettivo che mi ha consentito una profonda trasformazione, sciogliendo i nodi che mi tenevano imprigionata". E in Australia tutto è cambiato: "Lo stress è sparito e dopo aver ritrovato equilibrio e armonia, ero anche pronta per accogliere l'amore: non è casuale che solo a partire da quel momento ho conosciuto mio marito ed è nata nostra figlia. Ma il cambiamento e la trasformazione hanno riguardato soprattutto la mia vita professionale: ho compreso che il lavoro da commercialista non era in linea con la mia nuova missione di vita. Avevo un senso di vuoto che però, pian piano, è scomparso lasciando spazio a un assoluto un senso di felicità e appagamento che non avevo mai raggiunto prima". Oggi per Ellis quel percorso di rinascita ha subito un'ulteriore trasformazione: "Sentivo il bisogno di condividere questa mia nuova vita con altre persone che hanno vissuto o che vivono il mio stesso disagio.



Spiritualità e business



De Bona chiude dicendo che la chiave del successo è aver unito spiritualità e business: "Nel giro di pochi anni ho capito che in fondo le mie due vite potevano fondersi in una sola. Le competenze maturate come commercialista e il percorso di rinascita intrapreso in Australia avevano come scopo quello di mettersi insieme e di creare un metodo da divulgare. Ma le competenze possono esplodere solo se si è stati capaci di raggiungere un equilibrio interiore. Anima Ribelle ha proprio questo scopo e lo fa attraverso l'accesso a meditazioni, lezioni, rituali, libri con esercizi e pratiche. Da febbraio, inoltre, abbiamo avviato una scuola di Yoga dove è possibile partecipare alle lezioni live ogni giorno o comunque seguendo le registrazioni. In più, gli utenti possono avere una lezione live ogni settimana con un esperto diverso (psicologi, coach, guide olistiche) e l'accesso a una community esclusiva di persone che stanno facendo lo stesso percorso". Ed ora Ellis sta anche scrivendo e percorrerà l'Italia per insegnare ad essere felici.

