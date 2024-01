«Ho 11 anni e guadagno 110mila euro al mese coi giocattoli, ma vado in pensione. Sono stanca, devo concentrarmi su me stessa»

di Redazione web

Lo spirito imprenditoriale che contraddistingue Pixie Curtis, 11 anni, è notevole e fa invidia anche ai più grandi. Anziché giocare con bambole o peluche, la bambina ha deciso di mettersi in affari con la mamma, l'esperta di comunicazione e relazioni pubbliche Roxy Jacenko, per vendere giocattoli agli altri bambini. Dopo tre anni di attività, la giovanissima imprenditrice ha deciso di lasciare il mondo del business e andare in pensione per dedicarsi agli studi e concentrarsi su ste stessa. Dalla vendita di giocattoli guadagnava più di 100mila euro al mese.

Gli affari

La mamma della giovanissima, in un'intervista rilasciata a "News.com.au" ha confessato di essere molto orgogliosa di sua figlia e che per avere solo 11 anni ha già fatto molto strada nel mondo imprenditoriale.

Il sito online

Nonostante la vendita di giocattoli sia, al momento, conclusa, quella di accessori per capelli è ancora alla ribalta. «Il negozio online Pixie's Pix rimarrà, ma tornerà a essere quello che è nato nel 2011. Venderà solo accessori per capelli destinati ai bambini di ogni età», ha dichiarato la mamma.

