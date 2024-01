Chiara Ferragni, quanto vale il suo impero: 100 milioni tra marchi e aziende. Il superattico da 10 milioni

Per Chiara Ferragni, raggiungere gli obiettivi di fatturato prossimi ai 100 milioni nel 2024 potrebbe diventare un'ardua sfida. Il suo business si basa sulla qualità e credibilità del "produttore", alimentata negli anni dal suo mostrarsi ai follower nella sua quotidianità e ora messa in crisi dallo scandalo del padoro gate. Sebbene i contratti con Safilo e Coca Cola siano saltati, evidenzia Il Corriere della Sera, il piccolo gruppo di società dell'imprenditrice, focalizzato sulla Sisterhood e sempre più orientato a una funzione di holding-tesoreria, rimane finanziariamente solido, con margini ampi per affrontare la tempesta.