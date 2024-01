In pensione a 24 anni con 600mila euro sul conto: «Chiunque può andarci in poco tempo, ecco come ho fatto»

Mettere da parte un piccolo gruzzoletto è difficile ma non impossibile anche in tempi di crisi. Risparmiare soldi si può, basta adottare qualche piccolo accorgimento. E lo sa bene Mike Rosehart che all'età di 24 anni ha scelto di abbandonare il suo lavoro ed è riuscito così ad andare in pensione giovanissimo.

Pensione in anticipo

Oggi, Mike sta condividendo con i suoi follower, attraverso il suo profilo Instagram, i segreti per riuscire a raggiungere questo tipo di obiettivo. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.