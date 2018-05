Studente espulso spara in una scuola: un poliziotto evita una strage

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due ragazzi di 14 anni sono stati arrestati in un'nella città dinel. Sono accusati di aver tramato per organizzare un attacco alla loro scuola. Dagli interrogatori è emerso che avrebbero pianificato un massacro.Gli adolescenti sono stati catturati sabato mattina durante un blitz delle forze dell'ordine nelle case di famiglia. Uno dei ragazzi è benestante e vive con il padre e il fratello in un grande e ricca proprietà.«C'è stata una grande operazione della polizia ed è andata avanti per un po', ma questo è l'ultimo posto in cui ci aspetteremmo un attacco terroristico».Negli appartamenti sono state trovate anche delle droghe.Nel frattempo gli agenti ritengono che si sia trattato di un incidente isolato e che la comunità non sia a rischio. «La scuola sta supportando la polizia nelle indagini», ha dichiarato il portavoce del Consiglio della contea del North Yorkshire.La detenzione dei ragazzi è ora autorizzata fino novembre, come riporta l'Independent. «Entrambi i ragazzi sono stati arrestati perché ritenuti parte di un'indagine condotta dalla polizia nei mesi scorsi», fanno sapere dalla polizia.