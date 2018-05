Studente espulso spara in una scuola: un poliziotto evita una strage

Bassotti infestati dalle pulci aggrediscono e uccidono una donna

Uno studente espulso dallanello stato dellnegli Stati Uniti, ha fatto irruzione nell'istituto per sparare agli alunni che facevano le prove della cerimonia del diploma. Poteva esserci una strage, ma un agente della polizia è riuscito a evitarla andando incontro al giovane.Dopo alcuni colpi andati a vuoto, infatti, l'ex studente è stato ferito dal poliziotto. Il ragazzo è stato ricoverato, ma non è in gravi condizioni. Come riporta il Washington Post , la mamma dell'ex studente avrebbe dichiarato che il figlio era stato vittima di bullismo.Negli Stati Uniti sono molti gli episodi di questo tipo. Sparatorie nelle scuole hanno più volte sollevato la spinosa questione della detenzione libera e ingiustificata delle armi.Le scorse settimane, per esempio, Nashville è stata teatro di due sparatorie. In una sono morte quattro persone e altre quattro rimasero ferite, due delle quali in modo grave. Un bilancio che poteva essere ancora peggiore se James Shaw, un giovane afroamericano, non avesse trovato il coraggio di agguantare il fucile Ak-15 che il killer teneva in mano, e disarmarlo.