Attaccato da uno squalo, Matteo riprende mentre gli stacca una gamba: «Vivo grazie a un amico»

Una vicenda che ha dell'incredibile, non solo per l'attacco dello squalo e il dolore di un ragazzo così giovane, ma anche per la ripresa di Matteo. La vicenda si è svolta al largo di una spiaggia a nord ovest dell’Australia, vicino Brisbane.

Mentre era in mare con maschera e boccaglio, Matteo è stato attaccato da uno squalo. Così, ha preso il telefono e ha cominciato a riprendere quelli che, pensava potessero essere gli ultimi istanti della sua vita.

Il racconto del giovane

Sui social, è proprio Matteo a pubblicare il video e a spiegare cosa è accaduto: «Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro - dice -.

Poi ringrazia le persone che gli stanno scrivendo: «Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondevi ma sono molto stanco e mi fa male la testa». Infine il ringraziamento all'amico che è intervenuto per aiutarlo: «Ti devo la vita. Tornerò a casa, vi amo».

