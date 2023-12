Matteo attaccato da uno squalo, lui si filma mentre gli stacca una gamba: «Pensavo di morire, volevo dirvi addio»

di Valerio Salviani

Cosa faresti sapendo che stai per morire? Matteo Mariotti, 20enne di Parma attaccato da uno squalo in Australia, ha preso il telefono e ha fatto un video. «Ho pensato che sarei morto, volevo dirvi addio», dice il giovane, che ha poi pubblicato il filmato choc sul suo profilo Instagram. Alla fine se l'è cavata, anche se lo squalo gli ha staccato la gamba. «Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterá a metà ma non importa ormai», scrive, parlando da sopravvissuto.

Il video choc

L'attacco è avvenuto al largo di una spiaggia a nord ovest dell’Australia, vicino Brisbane. Mentre era in mare con maschera e boccaglio, Matteo è stato attaccato da uno squalo. Così, ha preso il telefono e ha cominciato a riprendere quelli che, pensava potessero essere gli ultimi istanti della sua vita. A raccontarlo è lui stesso sui social: «Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro - dice -. Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterá a metà ma non importa ormai».

Poi ringrazia le persone che gli stanno scrivendo: «Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondevi ma sono molto stanco e mi fa male la testa». Infine il ringraziamento all'amico che è intervenuto per aiutarlo: «Ti devo la vita. Tornerò a casa, vi amo».

L'assicurazione

Tommaso, l'amico che l'ha soccorso, gli aveva consigliato di sottoscrivere la "medicare", l'assicurazione Australiana. «Mi prendeva in giro perché non l'ho fatta, fortunatamente ne avevo un'altra australiana».

