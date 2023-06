Sposi disperati, aspettano una figlia ma non trovano casa: «Buon lavoro e stipendio alto, ma il mercato immobiliare fa schifo»

di Redazione web

La vita dei sogni non potrà mai essere tale senza una casa degna di questo nome. Lo sanno bene Connor e Brieanne, insieme dai tempi del liceo e adesso in attesa della prima figlia. I due 30enni hanno entrambi un buon lavoro e un ottimo stipendio, ma non riescono a trovare casa. E stanno perdendo le speranze di riuscirci.

Il racconto

Connor Hughes è un giornalista sportivo e vive nel New Jersey insieme a Brieanne. Ha raccontato che lui e la moglie, un'operatrice sanitaria, stanno cercando casa da due anni, ma la ricerca finora è stata un disastro. Hanno vissuto gli ultimi 5 anni in un appartamento in affitto. Il loro piano era restarci due anni e poi trasferirsi nella loro nuova casa di proprietà.

A maggio hanno visitato ben otto case in una sola domenica, ma il mercato immobiliare in questo momento «fa schifo», dice ancora il giornalista. Nei due anni in cui hanno cercato una casa, hanno presentato innumerevoli offerte, aumentato notevolmente il budget e cambiato la posizione che avevano in mente, ma non sono riusciti comunque a trovarne una. Adesso sono disposti a spendere anche 600mila dollari, 100mila in più di quello che si erano preposti.

«È deprimente»

«Questo dovrebbe essere il momento della nostra vita in cui siamo felici e invece è solo un costante promemoria del fatto che non abbiamo casa. Ed è solo una sconfitta, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, fai un'offerta e non la ottieni... È così demoralizzante, deprimente», ha concluso Connor.

