Sposa a 69 anni una 25enne: «La famiglia e gli amici non approvano, ma è vero amore»

Il vero amore non ha età. È uno dei detti più conosciuti, ma forse anche uno di quelli fa più discutere e divide l'opinione pubblica. In tanti, infatti, non apprezzano un divario di età troppo grande, ma esistono coppie che lo hanno fatto diventare un vero e proprio stile di vita.

È il caso della storia di una nuova coppia di sposini che ha ben 44 anni di differenza e che in poche ore è diventata famosa sui social network. Il motivo? Lui ha 69 anni e alle spalle ha già un matrimonio con due figli, ormai grandi, che ha riscoperto l'amore e ha deciso di sposare la sua nuova compagna di 25 anni.

Sposa una 25enne: «È vero amore»

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Joop Evers (protagonista della vicenda) non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua felicità con la giovane donna. La sua famiglia e i suoi amici non accettano la loro relazione. Tutti pensano che Rona stia con lui solo per soldi, ma alla coppia non interessa proprio. Hanno deciso di lottare per quel sentimento vero e puro che li unisce e, per questo, Joop ha deciso di trasferirsi nelle Filippine, nella città natale della sua nuova moglie.

«Abbiamo molto da imparare da un Paese aperto come le Filippine.

«Sono divorziato da tanti anni, ho due figli e certamente è stato un cambiamento drastico nella mia vita. Finora sono stato un manager di una grande azienda in Olanda, ho lavorato per garantire a me e alla mia famiglia un futuro agiato, ma adesso è tempo che pensi a me stesso. L'età è solo un numero e so che la gente pensi che Rona mi stia usando come "carta di credito", ma non è così. Lei non mi ha mai chiesto soldi a meno che non sia per aiutare altre persone che ne hanno un disperato bisogno. Questa è una vera storia d'amore e io la difenderò fino all'ultimo. So che la gente fatica a crederci, ma è così ed è giusto che sia così».

L'uomo, poi, racconta come i due si siano conosciuti. Joop si trovava in vacanza nelle Filippine ed ha subito notato quella ragazza che l'ha stregata, ma è stata lei ad aggiungerlo su Facebook. «Non so come mi abbia trovato sui social, ma mi ha aggiunto e da quel momento abbiamo iniziato a chattare. Tutto è stato così naturale che il tempo è volato e io sono tornato in Olanda. Ma le nostre conversazioni sono durate per mesi e, così, ho deciso di tornare per incontrarla veramente, per il nostro primo appuntamento. È stato un colpo di fulmine e da quel momento non ci siamo più lasciati».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 08:19

