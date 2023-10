Sparatoria dopo la rissa: due morti e almeno 18 feriti. La polizia: «Gli spari davanti alla folla, un uomo si è costituito»

di Redazione web

La rissa, poi qualcuno ha cominciato a sparare davanti alla folla. Il primo bilancio della sparatoria parla di due morti e di molti feriti. Accade in Florida, a Ybor City, a notte fonda, quando i bar chiudono i battenti. Due persone, dunque, sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite nelle prime ore di domenica in Florida in seguito a una rissa sfociata in una sparatoria: lo riporta l'emittente tv Abc sul suo sito.

La rissa è scoppiata verso le 3 del mattino (le 8 in Italia), quando stavano chiudendo i bar, a Ybor City, un quartiere di Tampa, ha riferito il capo del dipartimento di polizia della città, Lee Bercaw.

🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: Al menos 18 personas resultan heridas y 2 muertas después de un tiroteo masivo durante una celebración de Halloween en Ybor City, Tampa, Florida. pic.twitter.com/arilfpr8s3 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 29, 2023

La sparatoria davanti a centinaia di persone

Centinaia di persone erano presenti quando è iniziata la sparatoria, ha affermato Bercaw in una conferenza stampa, aggiungendo che un uomo si è costituito alla polizia.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti.

