Hockey su ghiaccio, giocatore con la gola recisa da un pattino avversario: Adam Johnson morto a 29 anni, spettatori sotto choc

Tragedia nel mondo dell'hockey su ghiaccio: il 29enne Adam Johnson, ex NHL con la maglia dei Pittsburgh Penguins ed oggi ai Nottingham Panthers nella Elite League inglese, ha avuto la gola squarciata dal pattino di un avversario, che in una strana dinamica si è alzato fino al livello del collo. Il giocatore, dopo ore di agonia, è morto. Il ghiaccio si è ricoperto di sangue e Johnson poco dopo si è accasciato, con tutti i giocatori e l'intera arena sotto choc: si è percepita subito la gravità della situazione e immediatamente sono scattati i soccorsi, in un silenzio drammatico.

La partita tra i Panthers e gli Sheffield Steelers è stata prima interrotta e poi definitivamente conclusa, mentre i giocatori di entrambe le squadre formavano un cerchio attorno allo sfortunato hockeista statunitense in un atto di estrema protezione. Una persona presente sugli spalti ha testimoniato su Twitter: «I paramedici sono ora sul ghiaccio, i giocatori stanno formando un cerchio attorno a lui e ora gli schermi sono posizionati intorno. Scene terribili qui alla Sheffield Arena». Altri spettatori hanno riferito che su Johnson è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare, altri ancora che la quantità di sangue fuoriuscita dalla gola di Johnson era davvero grande.

C'erano circa 8000 spettatori sabato sera all'Utilita Arena di Sheffield.

Whether you are a member of the hockey community or not, please join in sending your thoughts and prayers to Adam Johnson and his family.



Today was an unfortunate reminder that this sport is incredibly dangerous and player safety should never be taken for granted. 🙏 pic.twitter.com/xMH6qY5HzA