Bambino di un anno e mezzo precipita dal quarto piano nella notte, è in condizioni disperate

Un bambino di un anno e mezzo è precipitato dal balcone di casa, al quarto piano, nel cuore della notte. Choc a Civitanova, dove il piccolo, di origini tunisine, abita in via Verga con i genitori. A scendere in strada gridando per chiedere aiuto è stata la mamma, intorno alle 22 di sabato.

Bambino precipitato dal quarto piano

Portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, le sue condizioni sono gravissime. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti sarebbe caduto accidentalmente.

