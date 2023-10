Incidente all'alba, Mattia muore a 20 anni sbalzato fuori dall'auto, gravi i quattro amici che erano con lui

Incidente all'alba e ancora sangue sulle strade, con una giovanissima vittima: la tragedia è avvenuta all'alba nelle strade sarde, tra Tortolì e Lotzorai, in Ogliastra. Un giovane di 20 anni, Mattia Miscali, di Villagrande Strisaili, in Sardegna, ha perso la vita dopo lo schianto alle 5 del mattino, sulla rampa che dalla zona industriale di Baccasara conduce in direzione di Lotzorai.

Nell'auto su cui viaggiava Mattia Miscali, una Golf Volkswagen, c'erano altri quattro amici.

Bambino di un anno e mezzo precipita dal quarto piano nella notte, è in condizioni disperate

Rissa tra giovani con sparatoria all'alba davanti al Mc Donald's, due feriti: grave un 24enne nel Napoletano