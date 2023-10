Rissa tra giovani con sparatoria all'alba davanti al Mc Donald's, due feriti: grave un 24enne nel Napoletano

di Redazione web

Una rissa tra giovani è finita nel sangue alle 5 di domenica mattina all'esterno del McDonald's di Sant'Anastasia, nell'hinterland di Napoli, in via Palmentola. Due ragazzi, uno di 24 e l'altro 22 anni sono stati portati in ospedale. Il primo si trova al Santobono e sarà a breve trasferito all'ospedale del Mare in gravi condizioni, probabilmente è stato raggiunto da proiettili.

L'altro, pestato con una mazza, si trova nel pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra e non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di castello di Cisterna.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 08:24

