Napoli, esplosione a Barra: in fiamme un garage a Barra: c'è un morto

Forte esplosione a Barra, alla periferia orientale di Napoli. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 13 a cupa vicinale Bolino per una forte esplosione avvenuta all’interno di un garage.

Da una prima sommaria ricostruzione, pare che il grosso incendio sia divampato dopo un’esplosione le cui cause sono ancora in corso di accertamento. A 20 metri dal locale, verosimilmente sbalzato per l’esplosione, il corpo senza vita di Vincenzo Roselli, 47 anni, proprietario del garage.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 16:09

