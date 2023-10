MotoGP Thailandia, le pagelle: Martin prestigiatore. Bagnaia cuor di leone, Binder animalesco

di Daniele Petroselli

Va a Jorge Martin il GP di Thailandia della MotoGP.

MARTIN - voto 9: dopo la botta di Phillip Island e dell'Indonesia, torna Martinator con una doppietta d'autore. Gara sempre di testa, poi lascia sfogare Binder prima di colpirlo con una magia incredibile, prima di resistere all'assalto finale. Ora ha 13 punti di distacco da Bagnaia e fa capire che sarà una lotta al fotofinish. PRESTIGIATORE

BINDER - voto 8,5: si vede fin dal via che ha il fuoco dentro. Sorpassi incredibili, un ritmo impressionante e poi si mette subito dietro a Martin a pressarlo da vicino, come un predatore che non aspetta altro di assaltare il nemico. C'è quasi riuscito nel colpo ma poi si arrende alla classe di Martin. ANIMALESCO

BAGNAIA - voto 8,5: rischia nelle prime tornate con Alex Marquez, ma poi con grande coraggio e battaglie a non finire (soprattutto con Marquez) si porta sotto a Martin e Binder e dà vita a una contesa incredibile. Gli fosse riuscito il sorpasso all'esterno all'ultima curva prima del giro finale sarebbe entrato nella leggenda. Limita i danni, ma fa capire che c'è eccome. CUOR DI LEONE

BEZZECCHI - voto 7: rimane imbottigliato nel traffico e dopo uscirne non è semplice. Lui però alla fine, nonostante gli acciacchi fisici, ne esce con grande calma e con ottimi sorpassi. Peccato perché non avesse perso troppo tempo forse poteva lottare per il podio e per qualcosa di più. Dal prossimo GP ce lo aspettiamo di nuovo agguerrito per la vittoria. FIDUCIOSO

M.MARQUEZ - voto 6,5: una prima parte di gara davvero all'arrembaggio come ai vecchi tempi, bellissima la lotta con Pecco Bagnaia dove non hanno davvero risparmiato colpi duri ma comunque leali. Chissà cosa potrà fare il prossimo anno in sella a una Ducati. LEONE

MARINI - voto 6,5: buono spunto, lotta molto bene nella bagarre iniziale, poi però emergono altri e lui fa un po' di fatica. Ma quando c'è da tirare fuori le unghie, le tira fuori per bene. Superarlo è sempre molto complicato, chiedere anche agli amici Bagnaia e Bezzecchi. Paga troppo lo sforzo nel finale, deve migliorare nella gestione gara. CORIACEO

A.ESPARGARO - voto 5,5: dopo il venerdì e le qualifiche sembrava essere l'Aprilia una delle favorite, invece dopo aver lottato nelle prime battute, lo spagnolo ha cominciato a calare in maniera preoccupante. Quando serve il salto di qualità, quasi sempre manca qualcosa. FUOCO DI PAGLIA

A.MARQUEZ - voto 5,5: sceglie la gomma media al posteriore rispetto alla dura degli altri, parte forte per sfruttare questo vantaggio poi però dopo metà gara, quando si gioca un podio importante o addirittura qualcosa di più, fa un errore toccando troppo il cordolo interno in una curva e finisce a terra. RIMANDATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA