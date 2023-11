Sparatoria al bar, cameriera uccisa a 21 anni da un proiettile vagante: aveva appena finito il turno

di Hylia Rossi

La tragedia di una ragazza di 21 anni che aveva appena iniziato a vivere la sua vita e costruire il suo futuro: un lavoro al bar per mettere da parte qualche soldo, un percorso universitario per diventare igienista dentale, star della squadra di calcio dell'università e cheerleader.

Brianna Long era al termine del suo turno di lavoro e, insieme ai suoi colleghi, si stava apprestando a chiudere il bar dopo aver finito di servire gli ultimi clienti, quando è rimasta coinvolta in una sparatoria fuori dal locale, secondo quanto riportato da CBS News.

La sparatoria: il mistero sui colpevoli

La ragazza stava per finire il suo turno da bartender al The Pier, un bar in Georgia. I suoi colleghi erano impegnati nelle ultime pulizie prima della chiusura. Il comunicato stampa dell'ufficio investigativo ha dichiarato che intorno alle 2.30 del mattino una lite è degenerata in una sparatoria, appena fuori dal locale.

Vari proiettili hanno colpito le macchine parcheggiate per strada e qualcuno ha sfiorato altre persone - non è chiaro se ci siano dei feriti - ma uno ha colpito la 21enne.

Al momento, nessun colpevole è stato arrestato e le indagini sulla sparatoria sono ancora in corso. La ragazza aveva finito il liceo nel 2020 e aveva già messo le fondamenta per costruirsi un futuro brillante. Il necrologio la descrive come «una luce nelle vite di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla. La sua determinazione nell'avere un impatto positivo sugli altri era evidente in ogni aspetto della sua vita».

Suo zio, alla stazione di polizia, non si capacita ancora di ciò che è accaduto: «Era sempre una gioia passare del tempo con Brianna», afferma Kevin, «Faceva sempre sorridere tutti».

La comunità ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la famiglia dopo la morte della giovane e sono riusciti già a raccogliere quasi 20mila dollari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 10:35

