Maltempo, ragazza di 23 anni muore travolta da un albero: sradicato dal vento, le è caduto in testa

Una ragazza di 23 anni è morta nelle scorse ore, a Madrid dopo che un grande albero le è caduto addosso a causa delle forti raffiche di vento che si stanno registrando nella capitale spagnola. È successo sulle strisce pedonali in via Almagro 2, vicino a Plaza de Alonso Martínez, nel quartiere Chamberí. Altre cinque persone sono rimaste leggermente ferite nello stesso luogo, secondo Emergencies Madrid.

L'evento è avvenuto in una giornata in cui Madrid resta in allerta meteo a causa del forte vento causato dalla tempesta Ciarán. Il Comune di Madrid, infatti, ha decretato l'allarme rosso per cui ha chiuso i grandi parchi della capitale.

Son 5 los heridos atendidos y trasladados por @SAMUR_PC. El psicólogo de guardia ha asistido también a los padres de la fallecida y a una testigo por crisis de ansiedad. pic.twitter.com/Yvqh0NQhMX — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 2, 2023

L'incidente per il maltempo

L'albero caduto era alto circa 20 metri e il tronco ha un diametro di circa 50 centimetri, come spiegato dal capo dei vigili del fuoco. Il tronco è caduto verso la strada e ha sollevato il marciapiede, poiché il vento ha strappato le radici. «L'albero le è caduto in testa, è stato un colpo tremendo», ha spiegato a El Mundo uno dei testimoni che si trovava in strada in quel momento.

Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, e l'assessore all'Ambiente, Borja Carabante, si sono recati sul luogo dell'incidente per conoscere i dettagli dell'accaduto e per porgere le loro condoglianze ai parenti della defunta.

Per tutta la mattinata in città sono caduti diversi alberi di grandi dimensioni. Infatti, un'altra tragedia è quasi avvenuta in via Embajadores, quando un albero ha schiacciato un'auto pochi secondi dopo che i suoi passeggeri, un uomo e sua figlia di 4 anni, avevano abbandonato il veicolo.

