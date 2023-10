Il maltempo in Italia e in Europa continua, con l'arrivo della tempesta Babet e del freddo sono ingenti i danni avvenuti e quelli a breve che si temono, visto che le previsioni meteo per il weekend non promettono nulla di buono. In Italia la Protezione civile ha dichiarato l'allerta gialla in 13 regioni e in Lombardia è stata diramata l'allerta arancione.