Donna uccisa in casa a coltellate, arrestato il marito: era fuggito in Gran Bretagna. Accusato di omicidio

È stato arrestatoin Gran Bretagna il compagno di Michele Faiers, la 66enne uccisa nella sua abitazione di Casoli, in provincia di Chieti. A darne notizia la polizia britannica, che spiega di aver arrestato ieri sera a Shepshed il 74enne cittadino britannico, attualmente in custodia con l'accusa di omicidio.

«Gli investigatori dell'Unità Operativa Speciale delle East Midlands (EMSOU) sono in contatto sia con la polizia italiana che con l'Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo in merito alla morte della signora Faiers», 66 anni, si legge in un comunicato.

L’ispettore David Greenhalgh, dell’Emsou, ha dichiarato: «Stiamo continuando a lavorare con le autorità sia nel Regno Unito che in Italia riguardo a questo incidente. La famiglia della signora Faiers in questo momento ha chiesto rispetto della privacy e chiedo che questa venga rispettata».