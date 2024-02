Shannen Doherty, il tumore e la libido: «Distrutta da chemio e farmaci, il sesso non è più così bello»

di Cristina Siciliano

Shannen Doherty torna a sperare. L'attrice di Beverely Hills 90210 e Streghe da anni combatte contro un tumore al seno metastatico giunto al quarto stadio, ormai diffuso anche alle ossa e al cervello. L’attrice aggiorna continuamente i follower sulle sue condizioni di salute attraverso interviste che puntualmente condivide sul suo profilo Instagram. E non nasconde nulla, neanche le conseguenze più intime della malattia, come la perdita della libido.

La dichiarazione

«Già quando non ti senti bene con te stessa la tua libido tende a crollare», ha sottolineato Shannen Doherty nel corso dell'ultima puntata del podcast Let's Be Clear. «Ma poi ci sono gli effetti dei farmaci che ti tolgono del tutto la libido e il sesso non è così bello».

«Mi ha portata dalla dottoressa - ha sottolineato Shannen Doherty - perché le ho detto senza giri di parole: “Devo fare qualcosa”. Le cose non funzionavano più e non volevo arrendermi a vivere così. Anche la perimenopausa ha un impatto non solo sul tuo aspetto fisico, ma anche e soprattutto sul modo in cui il tuo corpo reagisce e risponde».

L'attrice ha aggiunto: «Al cocktail di farmaci contro il tumore aggiungici la chemioterapia e capirai perché la libido crolla».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 15:11

