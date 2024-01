Shannen Doherty, la terapia contro il tumore fa sperare: «È un miracolo»

Una speranza per Shannen Doherty. L'attrice, celebre per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, sta lottando contro un tumore terminale. La 52enne, che sta aggiornando i fan sulla sua malattia tramite un podcast, ha parlato di «miracolo» riferendosi agli ultimi sviluppi sulle cure. Ma a cosa si riferisce? Ecco cosa ha raccontato.