Spagna, quattro morti investiti dal treno: «Attraversavano i binari per andare a un Festival». Le vittime sono tre ragazze e un ragazzo

di Redazione web

Quattro giovanissimi sono morti in serata investite da un treno vicino a Montmeló, nella regione del Vallès Oriental (Barcellona) in Spagna, mentre cercavano di attraversare i binari in un punto non autorizzato. Lo ha reso noto la Direzione Generale della Protezione Civile attraverso il social network X, riporta l'agenzia Efe.

Strage Brandizzo, il sopravvissuto: «Io vivo grazie a un martello. Ho visto i fari del treno in faccia»

Si indaga sui telefoni degli operai. Il testimone: «Salvo perché un collega mi tirò dalla maglietta»

Le vittime sono quattro ventenni

Le vittime sono quattro giovani, tre ragazze e un ragazzo poco più che ventenne, che stavano cercando di raggiungere il festival musicale Duro, che si tiene in zona.

#bomberscat treballem amb 7 dotacions. Hem fet recerca d'altres possibles víctimes al voltant del tren. No n'hem trobat cap més. També hem ajudat a evacuar la zona i a dur les persones ferides a les ambulàncies del @semgencat https://t.co/kK1Nuf58CR — Bombers (@bomberscat) September 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA