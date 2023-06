Sottomarino Titan, al via l'inchiesta: interrogato l'equipaggio della Polar Prince. Analisi su audio e registri della nave

di Redazione web

Gli audio, i registri di viaggio, l'equipaggio. Tutto quello che servirà per ricostruire la tragedia del sottomarino Titan sarà esaminato nelle prossime settimane dal team di investigatori canadesi che è salito a bordo della nave che ha lanciato il sommergibile nelle profondità del mare nel suo utlimo viaggio alla ricerca del Titanic. Sulla Polar Prince, ormeggiata con le bandiere a mezz'asta nel porto di St. John's, a Terranova, ci sono anche alcuni familiari delle cinque vittime che cercano risposte sull'implosione del sottomarino e la tragica fine dei loro cari.

«Il sottomarino Titan scricchiolava, si stava rompendo»: le parole choc dell'esperto

«Costruito con materiali riciclati e in sconto della Boeing. Rush pensava che il carbonio fosse sicuro»

Sottomarino Titan, al via l'inchiesta

«Abbiamo avviato un'indagine poiché la nave batte bandiera canadese ed è partita da un porto canadese, anche se il disastro è avvenuto in acque internazionali», ha spiegato Kathy Fox, presidente del Transportation Safety Board, assicurando che le informazioni raccolte verranno condivise con altre agenzie come il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti e la Guardia costiera Usa «entro i limiti stabiliti dalla legge del Canada».



D'altra parte la Us Coast Guard ha guidato la missione iniziale di ricerca e salvataggio, un enorme sforzo internazionale costato milioni di dollari e la OceanGate Expeditions, la società che possedeva e gestiva il Titan, ha sede negli Stati Uniti, anche se il sommergibile era registrato alle Bahamas.

Le vittime da quattro Paesi

Inoltre le vittime sono cittadini di Gran Bretagna, Pakistan, Francia e Usa. Per questo, nonostante l'iniziativa del Canada, altri Paesi vorranno di certo partecipare ad un'indagine destinata a durare diversi mesi e a essere molto complessa non solo per la difficoltà nel reperire i detriti ma anche per le tante cause che saranno presentate dalle famiglie di Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush.



La Polar Prince è salpata il 16 giugno con 41 persone a bordo tra cui 17 membri dell'equipaggio, che saranno interrogati dagli investigatori, e i cinque passeggeri del Titan. Secondo le prime ricostruzioni, il sommergibile è imploso poco dopo l'immersione, per questo sarà cruciale analizzare le comunicazioni prima che la nave perdesse i contatti, soprattuto alla luce del fatto che non c'è una scatola nera.



Poi ci sarà l'analisi dei detriti, che robot teleguidati stanno continuando a cercare sul fondo del mare a oltre 3.000 metri di profondità.

